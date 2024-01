NFL BIOSCIENCES : SUCCÈS DE L’ÉTUDE AVEC LE CEA

Mise en évidence d’un mécanisme d’action nouveau et disruptif dans le domaine du sevrage tabagique : NFL-101 démontre une restauration de l’activité normale de la zone cérébrale associée à l’envie irrépressible de fumer en situation de sevrage

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce la mise en évidence, lors d’une étude d’imagerie moléculaire menée par le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), du mécanisme d’action nouveau et disruptif de son candidat médicament pour le sevrage tabagique :

• la capacité de NFL-101 à réduire l’envie irrépressible de fumer (‘craving’) est démontrée par la restauration de l’activité cérébrale normale de la région du cerveau associée à cette envie ;

• les résultats suggèrent une communication entre le système immunitaire et le système nerveux central, mode d’action différent de ceux des médicaments de sevrage tabagique actuels qui ciblent directement les récepteurs nicotiniques.

Initiée en février 2023 et conduite par l’équipe Neuroimagerie Pharmacologique du CEA, l’étude met en évidence le mécanisme d’action de NFL 101, candidat médicament dans l’indication du sevrage tabagique.