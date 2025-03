NFL Biosciences: résultats positifs contre le tabagisme

AOF - EN SAVOIR PLUS

NFL Biosciences affirme qu'elle " poursuit actuellement ses discussions avec les autorités réglementaires afin d'établir le meilleur plan de développement possible permettant à NFL-101 d'accéder au marché ". Elle " poursuit son développement industriel " afin de produire des lots GMP utilisables en Phase 3, sur la base du procédé de fabrication validé par la production récente d'un lot engineering.

" Il y a une association entre l'augmentation des IgG anti-tabac suite à l'administration de NFL-101 et l'abstinence continue ", précise la société. Cette association " renforce les preuves que l'efficacité supérieure observée en termes d'abstinence est en effet attribuable à NFL-101 ".

(AOF) - NFL Biosciences, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des addictions, a publié les résultats de l'analyse immunologique de son étude de phase 2 CESTO II qui confirment l'efficacité du NFL-101, son traitement " first in class” contre l'addiction au tabac. NFL-101 induit une augmentation dose-dépendante des niveaux d'immunoglobuline anti- tabac (IgG anti-tabac), un biomarqueur spécifique de la réponse biologique induite par le traitement.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.