NFL Biosciences renforce son Comité Scientifique avec des experts de renommée mondiale pour accompagner le développement en phase 3 de NFL-101, son traitement first in class contre l’addiction au tabac

Montpellier, France, le 12 mai 2025 à 8h30 CEST – NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALFNL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd'hui la réorganisation et le renforcement de son Comité Scientifique, alors qu'elle prévoit de faire passer NFL-101, son traitement de désaccoutumance au tabac, en essai clinique de phase 3.



NFL-101 se distingue par un schéma posologique optimisé favorisant l’observance avec deux administrations seulement, un mécanisme d’action innovant, une meilleure tolérance que la varénicline (Champix®), et une efficacité accrue sur le craving, principal facteur de rechute.



Le Comité réunit trois experts internationalement reconnus en matière d'addiction et de sevrage tabagique, dotés d'une grande expérience des essais cliniques, ainsi qu'un immunologiste de premier plan, afin de soutenir les dernières étapes du développement.