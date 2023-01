NFL Biosciences reçoit une subvention conjointe de l’Etat Français et de la Région Occitanie pour son étude clinique PRECESTO

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et en particulier NFL-101, son candidat médicament pour le sevrage tabagique, annonce avoir reçu une subvention de 200 000 euros octroyée conjointement par l’État français et la Région Occitanie pour son étude clinique PRECESTO.

NFL Biosciences se voit octroyer une subvention de 200 000 € dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir 4 du plan France 2030. Cette dotation non remboursable a vocation à soutenir les projets permettant de transformer durablement les secteurs clefs de l’économie française par l’innovation technologique. Deux autres demandes de financement pour un montant global de 1,5 millions d’euros sont en cours d’examen par Bpifrance. Une réponse est attendue dans le courant du 1er trimestre 2023.

L’étude clinique de Phase 2a PRECESTO, a pour objectif principal de valider la complémentarité de NFL-101 avec les autres traitements de sevrage tabagique et notamment les substituts nicotiniques en vue du développement d’une méthode de traitement innovante associant NFL-101 et les autres méthodes de sevrage tabagique (voir communiqué de presse du 8 novembre 2022).