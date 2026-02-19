NFL Biosciences publie son agenda financier 2026

Pour recevoir toute l'information financière de NFL Biosciences en temps réel, faites-en la demande par mail à nfl@newcap.eu.
Montpellier, France, le 19 février 2026 à 17h45 CET – NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALFNL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, présente son agenda financier pour l’exercice 2026.
Résultats annuels 2025 : 15 avril 2026
Assemblée Générale (Montpellier) : 17 juin 2026
Résultats du 1er semestre 2026 : 27 octobre 2026
*les communiqués seront publiés après bourse
Le calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modifications.
