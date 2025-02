NFL BIOSCIENCES publie les résultats positifs d'un programme complémentaire confirmant l'excellent profil de sécurité de NFL-101, son traitement first in class contre l'addiction au tabac

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALFNL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd’hui la publication des résultats positifs d’une nouvelle étude de toxicité évaluant des doses extrêmes ainsi que d’un programme associé de génotoxicité et de mutagénicité portant sur NFL-101, son médicament indiqué dans le traitement de l’addiction au tabac.



Afin de renforcer son dossier dans le cadre de ses discussions avec les autorités règlementaires, pour sécuriser le développement en phases cliniques avancées de NFL-101 et pour répondre aux attentes de potentiels partenaires industriels, NFL Biosciences a conduit un programme de toxicité étendu. Ce programme visait à évaluer l’administration de doses plus élevées de NFL-101, avec des administrations quotidiennes par rapport aux administrations hebdomadaires du programme précédent qui avait été conduit avant le début des essais cliniques. Il incluait également des tests de génotoxicité et de mutagénicité, réalisés aux doses maximales autorisées par ces tests.