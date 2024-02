NFL BIOSCIENCES PRÉSENTERA LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PRECESTO LORS DU CONGRÈS DE LA SRNT, LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE RÉFÉRENCE AU NIVEAU MONDIAL DANS LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances, a été sélectionnée par la SRNT (Society for Research on Nicotine & Tobacco) pour présenter les résultats de l’étude PRECESTO lors du congrès international de la société scientifique de référence au niveau mondial dans la lutte contre le tabagisme.

L’édition 2024 du congrès de la SRNT se tiendra à Édimbourg, du 20 au 23 mars prochain et réunira la communauté scientifique d’experts européens et américains dans le domaine du tabagisme. À cette occasion, NFL Biosciences prendra la parole pour présenter les résultats prometteurs de l’étude PRECESTO. Menée en 2023 sur 34 fumeurs ne souhaitant pas arrêter de fumer, l’étude PRECESTO a démontré l’efficacité du candidat médicament NFL-101 sur la réduction de la satisfaction de fumer en comparaison avec un placebo. Les résultats détaillés ont été publiés le 5 octobre 2023.

NFL-101 est un extrait de tabac dépourvu de nicotine dérivant d’un traitement sous-cutané de désensibilisation qui avait été développé initialement par l’Institut Pasteur contre les allergies au tabac chez les travailleurs des manufactures de tabac.