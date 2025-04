NFL Biosciences présente ses résultats annuels 2024 et fait le point sur son programme clinique

Bruno LAFONT, Président-Directeur Général déclare : « En 2024 et début 2025, NFL Biosciences a franchi des étapes déterminantes dans le développement de son candidat médicament principal, NFL-101. Nous avons obtenu des résultats cliniques et précliniques particulièrement solides, confirmé l’efficacité de notre traitement contre le tabagisme, sécurisé sa tolérance à des niveaux jamais atteints, et progressé dans notre stratégie industrielle. Forts de ces avancées, nous mettons en place une stratégie de développement clinique structurée, que nous faisons actuellement valider par les agences réglementaires. Cette stratégie vise à préparer le lancement dans les meilleurs délais d’une étude de phase 3 qui se déroulerait en deux parties. Nous sommes en cours de discussions avec de potentiels partenaires et sources de financements non-dilutifs pour nos actionnaires afin de financer la première partie de cette Phase 3 d’un montant maximum de 5 millions d’euros et principalement destinée à annoncer rapidement des premiers résultats d’efficacité. Les centres cliniques engagés dans la première partie poursuivraient le recrutement dans la seconde, assurant ainsi une continuité opérationnelle et méthodologique, nous pourrions ainsi initier la seconde partie de cette phase 3 rapidement après la communication de ces premiers résultats ».