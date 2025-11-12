NFL Biosciences présente le calendrier de résultats attendus par les agences réglementaires et les partenaires pharmaceutiques potentiels

Pour recevoir toute l'information financière de NFL Biosciences en temps réel, faites-en la demande par mail à nfl@newcap.eu.
NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, présente le calendrier de communication des premiers résultats de travaux demandés par les agences réglementaires et attendus par les laboratoires pharmaceutiques intéressés par une prise de licence de NFL-101, son candidat médicament first in class dans l’indication du sevrage tabagique.
