NFL BIOSCIENCES : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE MENÉE AVEC LE CEA, AU CONGRÈS DE L’ALBATROS

La mise en évidence d’un mécanisme d’action nouveau et disruptif dans le domaine du sevrage tabagique présentée au plus important congrès consacré à l’addictologie en France



NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances, annonce que les résultats de l’étude du mécanisme d’action de son candidat médicament NFL-101, menée par le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), seront présentés à l’occasion du congrès de l’Albatros à Paris, le 5 juin 2024, l’un des plus importants événements annuels dans le traitement de l’addictologie en France.



La 18ème édition du congrès de l’Albatros se tiendra à Paris, du 4 au 6 juin prochain, il a pour thème : « PRÉVENIR OU GUÉRIR : FAUT-IL CHOISIR ? L’ENJEU DES ADDICTIONS DEMAIN ». À cette occasion, le Dr. Nicolas Tournier, pharmacologue, radiopharmacien et responsable de l’équipe Neuroimagerie Pharmacologique (Laboratoire BioMAPS, CEA, Inserm, CNRS, Université Paris-Saclay), présentera les résultats de l’étude dont il était le responsable sur le mécanisme d’action centrale du NFL-101. Cette présentation prendra place au moment des interventions sur la prévention, et sera intitulée :

« Brain glucose metabolism as a readout of the CNS impact of cigarette smoke exposure, withdrawal, and the effects of NFL-101, as an immune-based drug candidate for smoking cessation therapy ».