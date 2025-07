NFL Biosciences: nomination d'un directeur médical information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique NFL Biosciences a annoncé jeudi l'élargissement du rôle du Dr. Yannick Plétan, qui était son consultant médical depuis 2018, via la nomination de ce dernier en qualité de directeur médical.



La promotion de ce diplômé en pneumologie, immunologie, pharmacologie clinique et pharmacocinétique intervient alors que l'entreprise se prépare à lancer son étude de phase 3 dans le sevrage tabagique.



Le Dr. Yannick Plétan a travaillé en milieu hospitalier pendant de nombreuses années avant d'intégrer l'industrie pharmaceutique.



Il a occupé pendant 20 ans des postes à haute responsabilité au sein des départements de R&D et des affaires médicales de laboratoires de premier plan tels que Sanofi, l'Institut de recherche Pierre Fabre, Pfizer ou encore Roche-Genentech.



Il a notamment occupé un rôle central dans la création et le développement mondial du patch à la nicotine et dans la dernière phase de développement et le lancement du Champix.



Le produit le plus avancé de NFL, le NFL-101, est un extrait de feuille de tabac standardisé qui vise à offrir aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, facile à administrer et personnalisée.





Valeurs associées NFL BIOSCIENCES 1,1640 EUR Euronext Paris +3,01%