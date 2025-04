NFL Biosciences - Marex Group initie à l’achat la couverture de NFL Biosciences

Montpellier, France, le 24 avril 2025 à 17h45 CEST – NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALFNL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd'hui l’initiation d’une couverture analyste de son titre par Marex Group.



Marex Group a initié ce jour le suivi du titre en recommandant la valeur à l'achat avec un objectif de cours de 3,60 euros. Les convictions de l’analyste reposent sur les trois leviers suivants :

- La validation de l’essai clinique de Phase III, qui représente une étape décisive dans le développement du NFL-101;

- Le potentiel de partenariats pharmaceutiques autour de NFL-101, susceptible de déboucher sur des accords de licence ou de co-développement ;

- Une dimension spéculative liée à une possible acquisition de NFL Biosciences par une Big Pharma, en cas de succès de l’essai de Phase III.



Marex Group, dont le siège est à Londres, est présent dans plus de 40 bureaux dans le monde, offre des services de compensation, d’agence et d’exécution, de tenue de marché, de couverture et de solutions d’investissement.



NFL Biosciences est également suivie par Invest Securities et Portzamparc (Groupe BNP Paribas).