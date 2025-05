NFL Biosciences: lance une levée de fonds de 2,2 ME information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 18:22









(CercleFinance.com) - NFL Biosciences annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds d'environ 2,2 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles s'adressant aux investisseurs professionnels tels que définis ci-dessous et aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (l'' Opération ').



NFL Biosciences prévoit d'utiliser le produit de la levée de fonds pour préparer et lancer la première partie d'une étude de Phase 3 pour son candidat médicament NFL-101 destiné au sevrage tabagique.



La Société estime qu'elle sera en mesure de financer entièrement la première partie de la phase 3 dont le coût est estimé à 4,5 ME.





Valeurs associées NFL BIOSCIENCES 1,5900 EUR Euronext Paris -1,24%