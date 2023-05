NFL Biosciences : Finalisation des recrutements de l’étude PRECESTO

Étude clinique PRECESTO visant à démontrer la complémentarité potentielle de NFL-101 avec les autres traitements de sevrage tabagique : 100% des volontaires recrutés et premiers résultats prévus au 3ème trimestre 2023

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce la finalisation des recrutements des 34 volontaires pour son étude PRECESTO visant à évaluer la complémentarité potentielle de son traitement NFL-101 en tant que thérapie de sevrage tabagique avec les autres traitements de sevrage tabagique et notamment les substituts nicotiniques.

PRECESTO est une étude de type preuve de concept qui a pour ambition d’accroître le marché adressable de NFL-101 en l’élargissant à l’administration en association avec les autres traitements de sevrage tabagique, et notamment les substituts nicotiniques (timbres transdermiques (« patchs »), tablettes, gommes à mâcher, inhalateurs et sprays de nicotinique). Le marché mondial des médicaments de sevrage tabagique est estimé à près de 6 milliards USD , avec une croissance de l’ordre de 6% sur les prochaines années.