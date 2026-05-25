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NFL Biosciences dépose une nouvelle demande de brevet
information fournie par Zonebourse 25/05/2026 à 18:01

La société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des addictions a annoncé le dépôt d'une demande de brevet protégeant un biomarqueur prédictif d'efficacité associé à NFL-101, un candidat-médicament dans le sevrage tabagique.

L'objectif est bien évidemment de protéger l'utilisation de ce biomarqueur permettant d'identifier une population conséquente de fumeur présentant une probabilité de réponse accrue à NFL-101.

Cette nouvelle demande de brevet porte à cinq le nombre de familles de brevets détenues par NFL Biosciences dans le domaine du sevrage tabagique à partir d'extraits de tabac. La société ne disposait que de deux familles de brevets lors de son introduction en bourse. Les travaux scientifiques réalisés depuis ont permis le dépôt de trois nouvelles familles, renforçant progressivement la protection de sa propriété intellectuelle et conférant à NFL Biosciences une position différenciante et durable dans un domaine dont l'intérêt est de plus en plus reconnu par la communauté scientifique internationale.

Deux produits en développement dans le sevrage tabagique

En parallèle la société développe NFL-102, un candidat médicament enrichi en certains composés et au mécanisme d'action étendu, sur la population générale avec une étude de confirmation de l'innocuité, de l'efficacité et de sélection de dose dont la demande d'essai est prévue mi-2026. L'ordre de priorité pour le passage en phase 3 entre NFL-101 et NFL-102 dépendra des résultats d'efficacité de NFL-101 sur la population possédant le biomarqueur prédictif, de la taille de cette population et de l'efficacité de NFL-102 sur la population générale.

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