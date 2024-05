NFL Biosciences : Assemblée générale mixte du 30 mai 2024

Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

(Articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce



Les actionnaires de NFL Biosciences sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le jeudi 30 mai 2024 à 10 heures à l’Hôtel Courtyard by Marriott Montpellier, 105 Place Georges Frêche – 34000 Montpellier.

L’avis préalable de réunion à l’Assemblée Générale Mixte et valant avis de convocation a été publié au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) le 24 avril 2024.

Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables et sont publiés sur le site Internet de la Société à la page :

https://www.nflbiosciences.com/assemblee-generale/