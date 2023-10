NFL BIOSCIENCES : ACTIVITÉS & RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023

Résultats prometteurs de l’étude exploratoire de Phase 2a PRECESTO : analyse détaillée

Étude clinique CESTO II (phase 2b, en cours) du candidat médicament NFL-101 pour le sevrage

tabagique : communication des résultats en juillet 2024

Co-développement de NFL-301, candidat médicament pour réduire la consommation d’alcool.

Nouvelle formulation développée et dépôt d’une demande de brevet

Levée de fonds de 3 M€ en janvier 2023 et financement non dilutif jusqu’à 1,9 M€ en février 2023

(Bpifrance, Plan France Relance 2030)

Trésorerie au 30 septembre 2023 de 3,6 M€. Horizon de trésorerie désormais sécurisée jusqu’à la fin

2024

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique qui

développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, présente

ses résultats du 1er semestre 2023 arrêtés par le Conseil d’administration du 5 octobre 2023. À cette

occasion, NFL Biosciences revient sur ses avancées récentes, en particulier les résultats prometteurs de

l’étude exploratoire PRECESTO et confirme que la stratégie de communication des résultats de CESTO

II va permettre une prise en compte totale de l’étude qui restera en double aveugle jusqu’à 12 mois de

suivi, pour des résultats de cette étude de Phase 2b attendus en juillet 2024.