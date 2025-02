NextStage AM fait évoluer son équipe d'investissement

(AOF) - NextStage AM fait évoluer son équipe d’investissement. Dans ce cadre, Agathe Anquetil et Mounia Hakam sont nommées directrices de Participations. Agathe Anquetil devient directrice de participations du programme Championnes, qui permet aux investisseurs institutionnels d'investir en capital-développement dans des PME non cotées innovantes.

Agathe Anquetil a rejoint NextStage AM en tant qu'analyste en janvier 2020, avant d'être nommée associate en juin 2021 puis senior associate en juillet 2023. Âgée de 30 ans, elle a débuté sa carrière professionnelle dans le capital investissement au sein de Essling Capital avant de devenir analyste en fusions-acquisitions et stratégie chez Cargill.

Mounia Hakam devient directrice de participations du programme Pépites et Territoires, lancé NextStage AM en partenariat avec Axa France. Elle a rejoint l'équipe d'investissement de NextStage AM en juin 2021, en tant qu'associate.