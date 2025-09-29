Nextracker en hausse après que Jefferies a relevé son estimation de prix

29 septembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de suivi solaire Nextracker NXT.O augmentent de près de 2 % à environ 74,5 $ dans les échanges de pré-marché, après que Jefferies a relevé son estimation de prix de 74 $ à 84 $

** Le nouveau PT représente une prime de 15 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'augmentation du PT fait suite à l'achat par la société de la société de technologie de charpente métallique Origami Solar le 8 septembre

** "Origami étant également une solution concentrée sur l'acier, elle pourrait représenter une part importante du chiffre d'affaires à terme" - Jefferies

** La société de courtage indique que NXT a toujours surperformé et a relevé ses estimations malgré le ralentissement du secteur des services publics

** La direction estime qu'il existe un potentiel de ventes croisées dans le carnet de commandes de trackers existant, ce qui pourrait entraîner une hausse significative

** 19 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et huit comme "conservée"; leur estimation médiane est de 71,5 $ - selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 100 % depuis le début de l'année