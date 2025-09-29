 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 890,61
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nextracker en hausse après que Jefferies a relevé son estimation de prix
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de suivi solaire Nextracker NXT.O augmentent de près de 2 % à environ 74,5 $ dans les échanges de pré-marché, après que Jefferies a relevé son estimation de prix de 74 $ à 84 $

** Le nouveau PT représente une prime de 15 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'augmentation du PT fait suite à l'achat par la société de la société de technologie de charpente métallique Origami Solar le 8 septembre

** "Origami étant également une solution concentrée sur l'acier, elle pourrait représenter une part importante du chiffre d'affaires à terme" - Jefferies

** La société de courtage indique que NXT a toujours surperformé et a relevé ses estimations malgré le ralentissement du secteur des services publics

** La direction estime qu'il existe un potentiel de ventes croisées dans le carnet de commandes de trackers existant, ce qui pourrait entraîner une hausse significative

** 19 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et huit comme "conservée"; leur estimation médiane est de 71,5 $ - selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 100 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NEXTRACKER RG-A
73,0700 USD NASDAQ -0,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2025 à 13:09:15.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente moldave Maia Sandu quitte un bureau de vote à Chisinau, le 28 septembre 2025 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    Moldavie: La victoire du parti pro-européen, un "mandat fort" pour son adhésion à l'UE
    information fournie par AFP 29.09.2025 13:57 

    La victoire du parti pro-européen PAS aux législatives de dimanche en Moldavie en dépit de la pression de la Russie constitue "un mandat fort pour le processus d'adhésion" du pays à l'UE, a déclaré lundi la présidente Maia Sandu. "Nous avons montré au monde entier ... Lire la suite

  • L'enseigne Wall Street est photographiée à la Bourse de New York, à Manhattan, New York City
    Wall Street vue dans le vert malgré le risque de "shutdown" aux USA, l'Europe en hausse prudente
    information fournie par Reuters 29.09.2025 13:48 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent lundi à mi-séance, même si une certaine prudence reste de mise alors qu'une éventuelle fermeture partielle des administrations fédérales américaines risque de retarder la ... Lire la suite

  • Des lingots d'or dans le magasin Ginza Tanaka à Tokyo
    L'or dépasse la barre des 3.800 dollars l'once
    information fournie par Reuters 29.09.2025 13:41 

    Le prix de l'or a dépassé les 3.800 dollars l'once pour la première fois lundi, un record porté par les espoirs d'une réduction des taux de la Réserve fédérale américaine qui ont affaibli le dollar, tandis que les inquiétudes concernant une possible fermeture partielle ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump reçoit lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour la quatrième fois depuis le début de l'année ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump veut arracher à Netanyahu un accord sur Gaza
    information fournie par AFP 29.09.2025 13:21 

    Donald Trump reçoit lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche, peu après avoir promis un "accord" sur Gaza et mis son veto à une annexion de la Cisjordanie occupée. "Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank