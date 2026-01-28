Nextpower progresse grâce à une meilleure performance au troisième trimestre et à un relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements de suivi solaire Nextpower NXT.O bondissent de 1,3 % à 119,98 $ avant l'ouverture du marché après un résultat positif au troisième trimestre

** La société affiche un chiffre d'affaires de 909 millions de dollars au T3 , dépassant les prévisions de 813,3 millions de dollars; le BPA ajusté de 1,10 $ dépasse les prévisions de 0,93 $ - données LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 3,425 à 3,500 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre 3,275 à 3,475 milliards de dollars prévus précédemment

** Le directeur général Dan Shugar déclare que "la réponse des clients à notre offre de produits élargie et à notre nouvelle marque a été très favorable"

** 21 analystes sur 29 évaluent l'action à "acheter" ou plus, huit l'évaluent à "conserver"; le prix cible médian est de 108 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action NXT a augmenté de 21,5% au cours de l'année écoulée