NextEra progresse grâce à un accord de fourniture d'électricité avec Google
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 22:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de NextEra Energy NEE.N sont en hausse de ~3% à 88,50 $ dans les échanges prolongés ** La société signe un accord de fourniture d'électricité avec Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , qui aiderait également à redémarrer la centrale nucléaire Duane Arnold dans l'Iowa

** Elle signe également des accords pour acquérir la participation combinée de 30 % de CIPCO et de Corn Belt Power Cooperative dans la centrale de Duane Arnold, ce qui porte la participation de NextEra à 100 % ** Le Duane Arnold Energy Center, situé à Palo, dans l'Iowa, est la seule centrale nucléaire de l'État et devrait rouvrir d'ici le premier trimestre 2029, selon NextEra

** A la dernière clôture, l'action NEE a progressé de 20 % depuis le début de l'année

