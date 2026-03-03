NextEra prévoit d'ajouter jusqu'à 30 gigawatts de puissance pour les centres de données d'ici 2035

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NextEra Energy NEE.N , la plus grande compagnie d'électricité américaine, prévoit de construire entre 15 et 30 gigawatts de nouvelles capacités de production pour les centres de données américains au cours des neuf prochaines années, a-t-elle déclaré lors d'une présentation mardi.

L'accès à l'électricité a été le principal obstacle à la course des grandes entreprises technologiques pour développer l'intelligence artificielle, qui nécessite des centres de données à forte consommation d'énergie pour former et déployer la technologie.

Autrefois, les centres de données se branchaient facilement sur le réseau électrique américain, mais leurs besoins énergétiques énormes et immédiats nécessitent de plus en plus la construction de nouvelles centrales électriques.

Trente GW suffisent à alimenter environ 22 millions de foyers, soit plus que l'ensemble des résidences de l'État de Californie, le plus grand des États-Unis.

Une grande partie de la nouvelle énergie destinée aux centres de données devrait provenir du gaz naturel. NextEra dispose d'un pipeline de plus de 20 GW de production d'électricité à partir de gaz, a indiqué l'entreprise dans sa présentation.

NextEra est basée en Floride. Elle regroupe une branche de développement d'énergie renouvelable et de gaz naturel, NextEra Energy Resources, et la compagnie d'électricité réglementée Florida Power and Light.