NextEra : les bénéfices dépassent les estimations et l'entreprise se prépare au redémarrage du nucléaire

*

Le directeur général déclare que les États-Unis vivent un "âge d'or de la demande d'électricité"

*

Les besoins des centres de données font grimper la consommation d'électricité à un niveau record

*

NextEra redémarre la centrale nucléaire de l'Iowa dans le cadre d'un accord avec Google

Les activités de NextEra Energy

NEE.N dans le domaine de l'énergie renouvelable ont aidé le principal fournisseur d'électricité américain à dépasser les estimations de bénéfices de Wall Street pour le troisième trimestre mardi, alors que la société se prépare à étendre son parc nucléaire pour desservir les centres de données de Big Tech.

L'expansion rapide des technologies d'intelligence artificielle de l'industrie technologique, qui nécessitent des centres de données gourmands en énergie, propulse la consommation d'électricité des États-Unis à des niveaux record et suscite d'énormes accords pour développer, redémarrer ou agrandir les centrales électriques.

"L'Amérique vit un âge d'or de la demande d'électricité", a déclaré John Ketchum, directeur général de NextEra, lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs. "Les électrons n'arrivent pas assez vite sur le réseau."

ACCORD AVEC GOOGLE POUR REDÉMARRER LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE L'IOWA

NextEra et Google GOOGL.O ont annoncé lundi un accord pour redémarrer la centrale nucléaire Duane Arnold dans l'Iowa, qui a été fermée il y a cinq ans.

Le redémarrage de la centrale est en attente d'un examen réglementaire, a déclaré John Ketchum lors de la conférence téléphonique de mardi. Il a refusé de fournir des détails financiers sur l'accord d'achat d'électricité de 25 ans avec Google ou de chiffrer l'investissement en capital nécessaire pour relancer la centrale, bien qu'il ait déclaré que Duane Arnold pourrait être redémarrée de manière efficace.

Dans le cadre d'un accord plus large, NextEra étudie également le développement de l'énergie nucléaire de nouvelle génération avec Google.

Ailleurs dans l'entreprise, Florida Power & Light (FPL) - le service public d'électricité réglementé de NextEra - a enregistré un bénéfice net de 1,46 milliard de dollars, en hausse de 13,2 % par rapport à l'année précédente.

FPL prévoit d'investir environ 40 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années dans l'infrastructure énergétique, y compris 5,3 gigawatts d'énergie solaire et 3,4 GW de stockage de batterie.

NextEra Energy Resources (NEER), qui est l'entreprise non réglementée qui développe et exploite des projets d'énergie renouvelable tels que des parcs solaires et éoliens, a ajouté environ 3 GW de nouvelles énergies renouvelables et de stockage à son carnet de commandes au cours du trimestre. Son carnet de commandes total s'élève désormais à environ 30 GW.

NEER a déclaré un bénéfice net de 1,28 milliard de dollars au troisième trimestre, contre 1,22 milliard de dollars un an plus tôt.

NextEra a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 7,97 milliards de dollars, contre 7,57 milliards de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente.

La société a gagné 1,13 $ par action sur une base ajustée, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,02 $, selon les données compilées par LSEG.

Bien qu'elles aient dépassé les estimations de Wall Street, les actions de NextEra Energy étaient en baisse d'environ 2 % à la mi-journée, après avoir augmenté d'environ le même montant dans les échanges avant le marché.