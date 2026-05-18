NextEra et Dominion discutent d'une fusion géante

Les deux groupes énergétiques américains discuteraient d'un rapprochement susceptible de créer un géant de plus de 400 milliards de dollars. L'opération intervient dans un contexte de forte hausse de la demande d'électricité, portée par les centres de données liés à l'IA.

Selon le Financial Times, NextEra et Dominion discuteraient d'un rapprochement qui pourrait donner naissance à l'un des plus grands groupes américains de services aux collectivités. L'opération prendrait principalement la forme d'un échange d'actions et pourrait être valorisée à plus de 400 MdsUSD, dette comprise. Un peu plus tard, Bloomberg a précisé que l'offre envisagée valoriserait Dominion à environ 76 USD par action.

L'IA bouleverse le marché

Ce projet intervient alors que la demande d'électricité accélère aux Etats-Unis. Les grands acteurs technologiques, comme Microsoft, Amazon, Google ou Meta, cherchent à sécuriser des volumes importants d'énergie pour alimenter leurs centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Cela pousse les groupes d'électricité à s'agrandir et à diversifier leurs sources de production. NextEra, historiquement très exposé aux énergies renouvelables, s'est déjà orienté vers une approche plus diversifiée, intégrant aussi le gaz et le nucléaire, afin de répondre à la demande des infrastructures numériques.

Un dossier réglementaire lourd

Les discussions seraient encore en cours et pourraient ne pas aboutir. L'opération resterait aussi complexe à mener. Un rapprochement de cette ampleur dans le secteur régulé des utilities devra obtenir l'approbation des autorités antitrust, mais aussi des régulateurs fédéraux et locaux de l'énergie. Ces étapes pourraient bloquer le projet, compte tenu de la taille du nouveau groupe et de son poids dans plusieurs Etats américains.

Une opération historique

Le titre NextEra a progressé de presque 25% sur un an et reste le groupe d'énergie le plus important coté aux Etats-Unis. Une fusion avec Dominion marquerait l'une des plus grandes opérations jamais réalisées dans le secteur.