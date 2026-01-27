NextEra envisage l'expansion de l'énergie nucléaire alors que le pipeline des centres de données s'agrandit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les centres de données font grimper la demande d'électricité aux États-Unis et relancent l'énergie nucléaire

*

NextEra vient de dépasser les estimations de Wall Street pour le bénéfice du 4ème trimestre

(Refonte, avec ajout de détails sur l'énergie nucléaire et la demande des centres de données) par Pooja Menon et Laila Kearney

NextEra Energy NEE.N envisage d'étendre son parc nucléaire pour fournir de l'électricité aux centres de données, le géant américain de l'énergie ayant déclaré mardi qu'il était en discussions avancées pour alimenter 9 gigawatts supplémentaires d'entrepôts de serveurs. Les centres de données des grandes entreprises technologiques font grimper la demande d'électricité aux États-Unis, ce qui a donné lieu à des accords historiques avec les compagnies d'électricité du pays, notamment la remise en service de plusieurs centrales nucléaires à l'arrêt. L'année dernière, NextEra a annoncé qu'elle redémarrerait sa centrale nucléaire Duane Arnold dans l'Iowa pour desservir les centres de données de Google. Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs mardi, NextEra a déclaré qu'elle avait la capacité d'ajouter 6 gigawatts de nouvelles technologies nucléaires pour desservir les centres de données sur ses sites nucléaires existants. Elle envisage également de créer de nouveaux sites pour construire des centrales nucléaires de pointe. La société NEE.N a battu de peu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi, aidée par une croissance régulière de son service public réglementé de Floride et une année record pour l'énergie renouvelable et les ajouts de stockage de batterie, alors que la demande d'électricité augmente à travers les États-Unis. La consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre de nouveaux records en 2026, car les centres de données pour l'IA et les crypto-monnaies se développent et les foyers et les entreprises remplacent de plus en plus les combustibles fossiles par l'électricité pour le chauffage et le transport, selon l'Energy Information Administration (Administration de l'information sur l'énergie).

Florida Power & Light, le service public réglementé de la société, a enregistré un bénéfice net de 958 millions de dollars, en hausse de 13,4% par rapport à l'année précédente, grâce à des investissements en capital plus élevés. En Floride, NextEra a environ 20 gigawatts de clients de centres de données intéressés par une connexion à son système. Près de la moitié d'entre eux sont en discussions avancées, avec un potentiel de mise en ligne d'ici 2028, a déclaré l'entreprise.

L'entreprise a ajouté qu'il y aurait des annonces en 2026, sur la base de l'intérêt qu'elle constate sur le terrain en Floride.

NextEra Energy Resources, la branche énergie renouvelable de la société, a ajouté environ 13,5 gigawatts de projets de nouvelle génération et de stockage de batteries à son carnet de commandes en 2025, dont 3,6 GW depuis l'appel du troisième trimestre en octobre de l'année dernière. Le carnet de commandes total de l'unité s'élève désormais à environ 30 GW.

Le segment a enregistré un bénéfice net de 545 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une perte de 442 millions de dollars il y a un an. NextEra a réaffirmé ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026 entre 3,92 $ et 4,02 $ par action et a déclaré qu'elle prévoyait une croissance des bénéfices ajustés à un taux annuel de 8% ou plus jusqu'en 2032, tout en visant une croissance des dividendes d'environ 10% par an jusqu'en 2026.

La société a gagné 54 cents par action sur une base ajustée pour le trimestre clos le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 53 cents par action, selon les données compilées par LSEG.