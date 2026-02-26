NextEra Energy va vendre 2 milliards de dollars d'unités d'actions pour financer des projets énergétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de services publics NextEra Energy NEE.N a annoncé jeudi qu'elle allait procéder à une offre publique de vente de 2 milliards de dollars d'unités d'actions pour financer des investissements dans des projets énergétiques et de production d'électricité.

Les services publics américains ont investi des milliards de dollars pour moderniser le réseau électrique du pays, alors que la construction rapide de centres de données fait grimper la consommation d'énergie à des niveaux record.

Les actions de la société ont baissé de près de 1 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

NextEra a déclaré qu'elle prévoyait d'accorder aux preneurs fermes une option d'achat d'unités d'actions supplémentaires d'une valeur de 300 millions de dollars afin de couvrir toute attribution excédentaire.

Chaque unité d'action sera émise à une valeur de 50 dollars et consistera en un contrat d'achat d'actions ordinaires de NextEra Energy dans un délai de trois ans, a indiqué la société dans un communiqué.

Wells Fargo Securities, BofA Securities, Citigroup et Mizuho seront les co-chefs de file de l'offre.