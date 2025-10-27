NextEra Energy s'associe à Google pour redémarrer la centrale nucléaire de l'Iowa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le partenariat)

La compagnie d'électricité américaine NextEra Energy NEE.N et la société Alphabet GOOGL.O Google ont conclu un accord de fourniture d'électricité qui contribuerait au redémarrage de la centrale nucléaire Duane Arnold dans l'Iowa.

Après des années de stagnation, l'industrie nucléaire est en train de renaître, sous l'effet d'une forte augmentation de la demande d'électricité, les grandes entreprises technologiques recherchant des sources d'énergie propres pour alimenter leurs centres de données. Les actions de NextEra Energy ont augmenté de plus de 1 % pour atteindre 87,24 dollars après la clôture.

Le Duane Arnold Energy Center, d'une capacité deplus de 600 mégawatts, a été fermé en 2020 après avoir fonctionné pendant 45 ans. Aucun réacteur nucléaire américain complètement fermé n'a été ramené à la vie, mais Duane Arnold ferait partie des trois centrales du pays qui font l'objet d'une tentative de redémarrage.

Le Duane Arnold Energy Center, situé à Palo, dans l'Iowa, est la seule centrale nucléaire de l'État et devrait rouvrir d'ici le premier trimestre 2029, selon NextEra.

Dans le cadre de cet accord de 25 ans, le géant de la technologie achètera de l'électricité à la centrale de 615 MW pour son infrastructure cloud et IA en pleine croissance dans l'État, tout en générant des investissements économiques significatifs dans la région du Midwest.

L'un des propriétaires minoritaires de la centrale, Central Iowa Power Cooperative (CIPCO), achètera le reste de la production de la centrale aux mêmes conditions que Google, a déclaré NextEra.

La compagnie d'électricité a ajouté qu'elle avait également signé des accords pour acquérir la participation combinée de 30 % de CIPCO et de Corn Belt Power Cooperative dans la centrale de Duane Arnold, ce qui portera la participation de NextEra à 100 %.