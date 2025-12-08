NextEra Energy prévoit une croissance plus forte du bénéfice ajusté en 2026

NextEra Energy NEE.N a relevé lundi ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'année en cours ainsi que pour 2026, l'entreprise bénéficiant d'une augmentation de la demande d'électricité due aux centres de données.

Cette décision intervient dans un contexte de demande accrue d'électricité de la part des centres de données, qui pèse sur les réseaux à travers le pays, et alors qu'une vague d'entreprises technologiques signent des accords pour s'approvisionner en électricité d'origine nucléaire.

NextEra prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour 2025 compris entre 3,62 et 3,70 dollars, contre une prévision antérieure de 3,45 à 3,70 dollars.

Pour 2026, elle prévoit un bénéfice ajusté entre 3,92 et 4,02 dollars, contre une prévision antérieure de 3,63 à 4,00 dollars.