NextEra Energy plonge après un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions au quatrième trimestre

27 janvier - ** Les actions de la société de services publics NextEra Energy NEE.N sont en baisse de ~2% à 84 $ avant le marché ** La société affiche un chiffre d'affaires de 6,50 milliards de dollars , inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 6,64 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Cependant, la société a battu de peu les estimations de bénéfices; elle affiche un bénéfice ajusté de 54 cents par action par rapport à l'estimation moyenne de 53 cents par action

** Réaffirme les perspectives pour 2026

** Florida Power & Light, le service public réglementé de la compagnie, a affiché un revenu net de 958 millions de dollars, en hausse de 13,4 % par rapport à l'année précédente

** En 2025, NEE a augmenté d'environ 12 %