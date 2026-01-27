NextEra Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre

NextEra Energy's NEE.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre mardi, aidé par une demande d'électricité plus élevée et la force de son unité de production d'énergie renouvelable.

La société a gagné 54 cents par action sur une base ajustée pour le trimestre clos le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 53 cents par action, selon les données compilées par LSEG.