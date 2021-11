NEXTENSA SA : ACTIONS - DROITS DE VOTE ET DÉNOMINATEUR

PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 15 DE LA LOI DU 2 MAI 2007 (TRANSPARENCY ACT)

Comme annoncé précédemment1, l’AGE du 19 juillet 2021 a introduit le droit de vote double (droit de vote de loyauté) conformément à l’article 7:53 du Code des sociétés et associations.

Cela signifie que, conformément à l’article 28 des statuts, les actions entièrement libérées inscrites au nom du même actionnaire pendant au moins deux ans de manière continue dans le registre des actions nominatives sont accordées un droit de vote double. Les autres actions donnent droit à une voix. La période de deux ans prend cours à partir de la date de l’inscription des actions nominatives dans le registre des actions.

En vertu de l’article 15 du Transparency Act susmentionné, la Société est tenue de publier mensuellement sur son site web et par le biais d’un communiqué de presse le capital total, l’évolution du nombre total de titres avec droit de vote et le nombre total de droits de vote, pour autant que ces données aient subi une modification au cours du mois précédent.

À la suite d’une demande de conversion d’actions nominatives en actions dématérialisées au cours du mois écoulé, la Société publie l’information suivante, à savoir le nombre total de droits de vote au 30 novembre 2021 :

• Nombre total de titres conférant le droit de vote : 10 002 102

• Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 11 800 1702

Les actionnaires peuvent se fonder sur ces informations pour vérifier s’ils dépassent ou tombent en-dessous du seuil de notification légal ou statutaire du total des droits de vote et, par conséquent, si une obligation de notification dudit dépassement de seuil en découle.

À PROPOS DE NEXTENSA SA

Depuis le 19 juillet 2021, Nextensa SA (anciennement dénommée Leasinvest Real Estate) est investisseur/promoteur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissement de la société, d’une valeur totale d’environ 1,41 milliard d’euros au 30/09/2021, se répartit entre le Grand-Duché de Luxembourg (45 %), la Belgique (42 %) et l’Autriche (13 %).

Nextensa est un des principaux investisseurs immobiliers au Luxembourg. Le portefeuille de développement est réparti entre les sites de Tour&Taxis et de la Cloche d’Or, où des développements mixtes (résidentiels et bureaux) sont en cours et où de nouveaux projets seront lancés dans les années à venir. La valeur comptable totale de ce portefeuille de développement s’élevait à environ 0,3 milliard d’euros au 30/09/2021.

Cotée sur Euronext Bruxelles, la société affiche une capitalisation boursière de 726,2 millions d’euros (valeur au 29/11/2021).

PERSONNE DE CONTACT:

Michel Van Geyte,

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.vangeyte@nextensa.eu







1 Voir le communiqué de presse du 19 juillet 2021

2 204 des 1 798 068 actions de la Société conférant en principe un droit de vote double sont détenues par une de ses filiales. Par conséquent, les droits de vote liés à ces 204 actions sont suspendus.





