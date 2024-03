NEXTEDIA: Résultats 2023 - Net rebond de la rentabilité au S2 / Opinion: Achat / Objectif: 1,20€ / Potentiel: +70,9%

Secteur : ESN

Marché : Euronext Growth

Ticker : ALNXT

Capitalisation : 27,4 M€

Opinion : Achat

Objectif : 1,20 €

Potentiel : +70,9%

Résultats 2023 + Contact

• Résultats supérieurs aux attentes

• Net rebond de la rentabilité opérationnelle au S2

• Dynamique favorable

Actualité : Résultats 2023

Nextedia annonce pour 2023 les résultats suivants : l'EBITDA ressort à 2,85 M€ en baisse de 19,1% mais supérieur à notre attente de 2,33 M€, le REX à 2,62 M€, -23,7%, vs 2,12 M€ estimé et le RNpg à 0,45 M€ en recul de 83,1% vs 1,50 M€ estimé.

Si les résultats sont en repli entre 2022 et 2023, celui-ci est un peu moins important que prévu puisque la marge d'EBITDA ressort sur l'exercice à 4,7% alors que nous anticipions 3,9%.

Concernant l'écart au niveau du résultat net, il s'explique principalement par la comptabilisation d'un résultat exceptionnel négatif de -1,26 M€ lié notamment à des coûts de restructuration pour 1,1 M€.

Relevons qu'après un S1 pénalisé par des éléments non récurrents (poids des recrutements de commerciaux, taux de facturation en baisse…), la rentabilité s'est nettement améliorée entre le S1 et le S2 avec une marge d'EBITDA de 5,8% au S2 vs 3,5% au S1 et une Mex de 5,5% vs 2,8%. La profitabilité du S2 2023 est même supérieure à celle du S2 2022 (Mex de 5,1%).

Les différentes actions mises en place au cours du S1 pour réduire les coûts ont donc été rapidement bénéfiques.

Sur l'ensemble de l'exercice, les charges de personnels ont tout de même progressé de 23% sous le poids des nombreux recrutements (effectif moyen +15%) et de l'inflation salariale (+7%) tandis que les autres charges ont baissé de 3%.

Du coté des tableaux de flux, la CAF ressort nettement positive à 1,27 M€ (soit 44,6% de l'EBITDA) et permet de couvrir les investissements (0,25 M€). Le groupe a également bénéficié d'une bonne gestion de son BFR dont la variation ressort légèrement négative (-0,18 M€).

Au total, à la suite de la souscription de nouveaux emprunts (pour 3,9 M€, 2,01 M€ net du remboursement des échéances existantes), la variation de trésorerie ressort positive de 3,49 M€.

Concernant le bilan, il demeure solide avec des capitaux propres de 29,15 M€, une position de trésorerie disponible de 9,1 M€ et nette de dette de 0,55 M€. Le gearing s'améliore nettement et ressort à -1,9% (vs 3,2% au 31/12/2022 et 1% au 30/06/2023), un peu mieux que notre estimation (-0,6%).