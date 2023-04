Nextedia - Résultats 2022 solides- En ligne - Opinion: Achat - Objectif: 1,28 € - Potentiel: + 68,2%

Actualité : Résultats 2022

Dans un environnement de marché complexe et inflationniste, Nextedia publie des résultats solides. Sur la base d'un CA de 53,2 M€ en hausse de 5,9%, l'EBITDA ressort à 3,5 M€ en progression de 2,5%, le REX à 3,4 M€, +3,7% soit 6,4% du CA et le RN à 2,7 M€, +76,4%.

Ces résultats sont en ligne avec nos attentes puisque nous attendions un EBITDA de 3,6 M€ et un REX de 3,3 M€. Le RNpg est même supérieur à notre estimation (2,3 M€) du fait d'une charge d'impôt plus faible que prévue, le groupe ayant pu utiliser un déficit reportable non activé pour réduire son IS de 0,3 M€.

Comme attendu, après une Mex de 8,2% au S1, le niveau affiché au S2 est plus faible (5%) compte tenu : 1/ des investissements réalisés dans le capital humain (recrutements, formations, fidélisation). Les frais de personnels (directs et indirects) ont en effet progressé de 16,3% sur 2022 ; 2/ de l'impact de l'intégration de Manika (effective depuis le 1er juillet) qui n'affiche pas encore le niveau de marge des autres entités. Par expérience, nous estimons que cela prend généralement entre 6 et 12 mois pour que les sociétés acquises rejoignent les standards de marge du groupe, le temps que les process soient mis en place.