NEXTEDIA : NEXTEDIA : RESULTATS ANNUELS 2021 EN FORTE HAUSSE

Résultats annuels 2021 en forte hausse

Chiffre d'affaires : 50,3 M€ (+92,7%)

EBITDA : 4,0 M€ (+121,4%)

Cash net : +2,7 M€

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), société spécialisée dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui ses résultats annuels 2021 en très forte croissance.

En M€

Procédures d'audit effectuées (*)

2021

2020

Var à données publiées 2020

Pro-forma** Var

Pro-forma** Chiffre d'affaires consolidé 50,3 26,1 +92,7% 42,1 +19,4% EBITDA (***) 4,0 1,8 +121,4% 1,8 +121,7% Résultat d'exploitation 3,3 1,5 +114,8% 1,5 +115,2% Résultat courant avant impôt 2,7 2,6 +7,5% 0,9 +222,6% Résultat net 1,8 2,5 -27,1% 0,8 +127,8%

(*) Les procédures d'audit sur les comptes consolidés et sociaux ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis en avril 2022. (**) En tenant compte de l'acquisition de la société ANETYS rétroactivement au 1 er janvier 2020 et en neutralisant le produit exceptionnel sur opération en capital de 1,7 M€, relatif à un ancien litige qui s'est soldé favorablement pour NEXTEDIA en 2020. (***) EBITDA hors charges liées aux plans d'actions gratuites

Hausse du chiffre d'affaires 2021 portée par l'acquisition d'ANETYS

NEXTEDIA a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 50,3 M€ en augmentation de 92,7% en données publiées et de 19,4% en pro-forma , en considérant l'acquisition de la société ANETYS rétroactivement au 1 er janvier 2020.

Cette croissance soutenue illustre la bonne tenue des 4 segments de marché de NEXTEDIA que sont la Cybersécurité, le Cloud, le Digital Workspace et l'Expérience Client.

L'année 2021 a été particulièrement dynamique pour NEXTEDIA avec tout d'abord l'intégration réussie de la société ANETYS , acquise fin 2020, et qui a fait l'objet d'une transformation tout au long de l'exercice pour lui permettre d'optimiser ses processus opérationnels et améliorer ses marges. Les métiers de la Cybersécurité et du Digital Workplace sont particulièrement bien orientés avec une recrudescence des cyberattaques . Dans un contexte de numérisation croissante et de recours massif à des services à distance depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de cyberattaques a été multiplié par 4 en 2020 d'après l'Autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

2021 a également vu le développement d' ALMAVIA CX, nouvelle marque phare regroupant le Management & Transformation des projets Expérience Client , le Data Marketing, la Relation Client & Omnicanal et le Web & Mobile. Cette mise en commun des savoir-faire du groupe a permis d'atteindre une meilleure efficience commerciale et managériale pour le plus grand bénéfice des projets, des clients, des collaborateurs et des partenaires. Elle se traduit par un accroissement de la valeur créée avec à la clé une hausse de la marge de production.

Amélioration sensible de la rentabilité opérationnelle

L'EBITDA du groupe affiche 4 M€ en hausse de 121,4% soit une croissance supérieure à celle de l'activité en données publiées.

L'analyse pro-forma met en évidence une accélération encore plus forte de la performance opérationnelle. Elle révèle une hausse de 121,7% de l'EBITDA à comparer à une progression de 19,4% du chiffre d'affaires . Cette amélioration sensible illustre les effets positifs sur la rentabilité opérationnelle de l'intégration d'ANETYS dans le groupe NEXTEDIA.

Le résultat d'exploitation affiche 3,3 M€, soit plus du double de celui de l'exercice précédent , permettant de faire ressortir une marge opérationnelle de 6,6% en 2021, soit 0,7 point de plus que celle de 2020.

Bénéfice net pro-forma en croissance

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,1 M€, d'un résultat exceptionnel de -0,5 M€ et d'un impôt sur les sociétés de -0,9 M€, le résultat net 2021 s'établit à 1,8 M€ à comparer à 2,5 M€ en 2020 en données publiées.

La hausse pro-forma du résultat net est de 127,8% . Il convient en effet de rappeler que le résultat exceptionnel de l'an passé incluait un produit sur opération en capital de 1,7 M€, relatif à un litige ancien qui s'était soldé favorablement pour NEXTEDIA en 2020. Retraité de cet élément, le résultat net 2020 pro-forma aurait été de 0,8 M€.

Désendettement total du groupe et hausse des fonds propres

Au 31 décembre 2021, NEXTEDIA affiche une situation financière solide. Le groupe est totalement désendetté avec un cash net de 2,7 M€ contre une dette nette de 2,7 M€ au 31 décembre 2020, en amélioration

de 5,4 M€. A ce titre, les flux de trésorerie générés par l'activité ont été de 3,7 M€, en hausse de près de 30% par rapport à l'an dernier.

A la fin de l'année 2021, l'endettement financier brut atteint 6,9 M€ et les engagements de earn-out sur les dernières acquisitions s'élèvent à 1,6 M€. La trésorerie brute s'élève à 11,2 M€, permettant à NEXTEDIA d'avoir des liquidités disponibles pour réaliser de futures croissances externes.

Les fonds propres part du groupe affichent 24,9 M€, en hausse de 1,7 M€. La variation est essentiellement constituée du résultat net de l'exercice.

Perspectives

Le groupe affiche sa pleine confiance dans la poursuite de la croissance de son activité dans ses 4 grands segments de marché. En dépit de tensions fortes sur le recrutement et d'une conjoncture économique incertaine, NEXTEDIA confirme son objectif 2022 d'une croissance organique autour de 10%.

D'une part, le groupe dispose d'une base clientèle solide et diversifiée et d'un carnet de commandes élevé. D'autre part, il s'est mobilisé depuis deux ans pour répondre aux nouvelles attentes de ses collaborateurs en termes de mobilité, par l'accroissement de ses implantations régionales, et de flexibilité, par la facilitation du télétravail.

Fidèle à sa stratégie de développement par croissance externe, NEXTEDIA poursuivra également l'étude de dossiers d'acquisitions en 2022.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2022 : 20 juillet 2022, après Bourse.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley - dbley@capvalue.fr

