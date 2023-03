NEXTEDIA : NEXTEDIA: PROGRESSION DE 51% DU RESULTAT NET

Communiqué de presse - Puteaux, le 29 mars 2023

PROGRESSION DE 51% DU RESULTAT NET

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui ses résultats annuels 2022 en progression.

En M€

Procédures d'audit effectuées (*) 2022 2021 Variation Chiffre d'affaires consolidé 53,2 50,3 +5,9% EBITDA 3,5 3,4 +2,5% Résultat d'exploitation 3,4 3,3 +3,7% Résultat courant avant impôt 3,3 3,2 +2,2% Résultat net 2,8 1,8 +51,2%

(*) Les procédures d'audit sur les comptes consolidés et sociaux ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis en avril 2023.

Un chiffre d'affaires 2022 en croissance

En 2022, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 53,2 M€, en progression de 5,9% par rapport à l'exercice précédent.

Malgré un environnement marqué par la hausse des taux et des incertitudes géopolitiques, le Groupe est parvenu à accroître son activité sur ses deux marchés phares, la Cybersécurité et l'Expérience Client, grâce à une expertise métiers de plus en plus reconnue par ses clients et ses partenaires ainsi qu'une offre de solutions adaptée à un monde toujours plus digital.

Conformément à son plan stratégique, NEXTEDIA a poursuivi en 2022 ses efforts pour transformer son modèle économique vers plus de contrats récurrents et de revenus à long terme.

Une marge opérationnelle résiliente à plus de 6%

L'EBITDA du Groupe s'établit à 3,5 M€, soit une augmentation de 2,5% par rapport à l'exercice 2021. Cette progression légèrement moindre par rapport à celle de l'activité traduit les investissements soutenus réalisés dans l'accroissement, la formation et la rétention du capital humain de NEXTEDIA.

En parallèle le Groupe a poursuivi ses efforts de rationalisation et d'intégration des sociétés récemment acquises dans le but de réduire durablement ses charges indirectes et de structure.

Le résultat d'exploitation affiche 3,4 M€, en croissance de 3,7% par rapport à l'exercice précédent, permettant de faire ressortir une marge opérationnelle stable de 6,5%.

Un bénéfice net en hausse de plus de 50%

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,1 M€, d'un résultat exceptionnel de -0,1 M€ et d'un impôt sur les sociétés de -0,5 M€, le résultat net 2022 ressort en forte progression (+51,2%) à 2,8 M€. Il convient de noter qu'en 2022, NEXTEDIA a pu utiliser un déficit reportable non activé qui lui a permis de réduire son IS de 0,3 M€.

Une structure financière saine

Au 31 décembre 2022, NEXTEDIA affiche des fonds propres part du groupe de 28,7 M€, en hausse de 3,8 M€. La variation est essentiellement constituée du résultat net de l'exercice et du rachat d'intérêts minoritaires.

La dette nette s'établit à 0,9 M€, soit 0,26x l'EBITDA 2022 ou un gearing faible de 3,2%.

Perspectives favorables

Une attention soutenue va être portée en 2023 à la maîtrise des coûts afin de permettre à NEXTEDIA d'accroître l'efficience opérationnelle de toutes ses entités et la génération de cash au niveau du Groupe.

Ces actions permettront de renforcer la situation financière du Groupe et ainsi d'accroître ses capacités d'endettement pour accélérer la politique de croissance externe ciblée. En complément d'une croissance organique soutenue, les futures acquisitions doivent permettre à NEXTEDIA d'atteindre les objectifs de son plan Ambitions 2025 et notamment un chiffre d'affaires de 100 M€ à cette date.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires S1 2023 le 19 juillet 2023, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00

