NEXTEDIA : NEXTEDIA : PRISE DE PARTICIPATION DANS TRUSTHQ

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), société spécialisée dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, annonce la prise de participation dans TrustHQ, une société française, développant des solutions SaaS appliquées à la gestion de la gouvernance et de la conformité.

Un accord qui permet à NEXTEDIA d'étoffer son offre Tech en Cybersécurité

TrustHQ est une plateforme de pilotage des risques et de la conformité à destination des Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) et des Directeurs de la Cybersécurité. Elle offre une large gamme de services pour l'intégration de la sécurité "by design" et l'accompagnement à la certification des organisations et des entreprises.

Basée sur un logiciel SaaS développé en interne, la technologie de TrustHQ permet de simplifier, d'améliorer et d'automatiser les activités chronophages des RSSI. Elle peut parfaitement être adoptée pour répondre aux préconisations des experts de MANIKA, nouvelle filiale de NEXTEDIA spécialisée dans le conseil en Cybersécurité, dans le cadre de leurs prestations d'accompagnement et de suivi de projet.

Cette prise de participation de 12,5% a pris la forme d'une augmentation de capital réservée à NEXTEDIA et s'est accompagnée de la signature d'un accord commercial permettant à NEXTEDIA de distribuer les solutions TrustHQ.

Créée en 2020, TrustHQ est basée à Paris et dispose d'une quinzaine de collaborateurs.

Un partenariat qui s'inscrit dans le plan AMBITIONS 2025 de NEXTEDIA

En s'associant à TrustHQ, NEXTEDIA ajoute une brique technologique qui lui permettra de renforcer l'attractivité de ses offres et de proposer avec MANIKA et ANETYS une solution à 360° qui couvre tout le spectre des projets de gouvernance et de conformité en Cybersécurité.

Dans le cadre de son plan AMBITIONS 2025, visant à faire de NEXTEDIA un acteur majeur de la Tech sur les secteurs de la Cybersécurité & de l'Expérience Client, avec une prépondérance plus forte du chiffre d'affaires issue de l'usage de la technologie, NEXTEDIA entend fédérer des startups et des entreprises innovantes, telles que TrustHQ, afin de renforcer son savoir-faire dans ses deux grands métiers.

« Nous sommes très heureux et reconnaissants de la confiance que le groupe NEXTEDIA nous a accordée avec cette prise de participation minoritaire. Grâce au soutien d'un partenaire aussi dynamique que NEXTEDIA, qui possède une solide expertise dans le domaine de la Cybersécurité, nous allons donner une nouvelle dimension à TrustHQ, poursuivre nos investissements R&D et relever les challenges de la croissance », précise Gilles FAVIER, Co-fondateur et Directeur Général de TrustHQ .

« Dans un contexte où le risque numérique est de plus en plus élevé, Nextedia, avec ses filiales Anetys et Manika, est engagée dans l'amélioration continue de la Cyber Résilience des organisations sur tout le territoire. C'est dans ce contexte que je me réjouis de ce partenariat, capitalistique mais aussi commercial, avec TrustHQ, éditeur reconnu de solutions SaaS dédiées à ces enjeux. Equiper le management d'outils de gouvernance adaptés et accélérer la mise en place de la certification permettent de renforcer considérablement le niveau de maturité en Cybersécurité des organisations et ainsi renforcer la résilience de notre économie », déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2022 : le 15 février 2023, après Bourse.

À propos de TrustHQ

TrustHQ est une société de développement logiciel SaaS spécialisée dans le pilotage de la Gouvernance Cybersécurité.

Fondée en 2020 par Gilles FAVIER & Guillaume GAREZ, TrustHQ a développé sa solution de gestion et d'accompagnement des RSSI avec pour ambitions de simplifier, d'améliorer et d'automatiser les activités chronophages des Responsables de la sécurité. Dans un environnement toujours plus complexe à appréhender, TrustHQ apporte une vision consolidée, essentielle pour piloter l'arsenal des solutions techniques et l'ensemble des équipes qui contribuent à la sécurisation de l'entreprise.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT.

