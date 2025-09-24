NEXTEDIA : NEXTEDIA AMELIORE SA RENTABILITE ET ACCÉLÈRE SON PLAN DE REVITALISATION

Communiqué de presse - Puteaux, le 24 septembre 2025

NEXTEDIA AMELIORE SA RENTABILITE

ET ACCÉLÈRE SON PLAN DE REVITALISATION

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), groupe spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2025.

Au 30 Juin

en M€ - French GAAP

Comptes non audités 06.2025 06.2024 Variation Chiffre d'affaires consolidé 28,9 31,5 -8,2% EBITDA 1,4 1,3 +12,4% Résultat d'exploitation 1,3 1,2 +10,0% Résultat courant avant impôt 1,2 1,1 +12,0% Résultat net 0,9 0,8 +3,6%

Un chiffre d'affaires en baisse, reflet du repositionnement stratégique

Au 30 juin 2025, NEXTEDIA enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 28,9 M€, en retrait de -8,2 % par rapport au premier semestre 2024. Cette évolution traduit le plan de transformation engagé en 2024, marquée par l'arrêt progressif d'activités non essentielles et le repositionnement des offres vers des domaines à plus forte valeur ajoutée. Dans un secteur en recomposition, caractérisé par l'automatisation croissante, l'évolution des attentes clients et les arbitrages budgétaires des grands comptes, NEXTEDIA renforce ses expertises pour accompagner durablement la transformation digitale et la sécurisation des environnements numériques de ses clients. Le Groupe investit ainsi dans des segments de marché porteurs, dont les besoins demeurent structurellement soutenus.

Une rentabilité en progression au 1 er semestre

Ce recentrage stratégique s'est traduit au 1 er semestre par une amélioration sensible des indicateurs de performance opérationnelle, portée par la restructuration de l'organisation et l'optimisation des coûts. La masse salariale a baissé de 11% sur le semestre par rapport au 1 er semestre 2024. Dans ce contexte, l'EBITDA progresse de +12,4% à 1,4 M€ et l'EBIT s'établit à 1,3 M€ en hausse de +10,0%.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,1 M€ et d'un impôt sur les sociétés de -0,4 M€, le résultat net semestriel ressort à 0,9 M€, en hausse de +3,6% par rapport à la même période l'an dernier.

Une structure financière solide

Au 30 juin 2025, NEXTEDIA affiche des fonds propres part du groupe de 31,4 M€, en hausse de 0,7 M€, variation expliquée par la prise en compte du résultat net du semestre.

En tenant compte d'un endettement financier brut de 5,6 M€ en baisse de 1,0 M€ sur le semestre, la dette nette ressort à 0,6 M€, soit 0,2 x l'EBITDA 12 mois glissants ou un gearing de 2,1%. Cette structure illustre un niveau d'endettement très faible permettant au Groupe de conserver des marges de manœuvre solides pour financer ses investissements, soutenir sa croissance et engager des opérations de haut de bilan.

NEXTEDIA détient également 3,9 millions d'actions d'autocontrôle, comptabilisés à hauteur de 1,9 M€ dans ses comptes semestriels.

Perspectives : Une mutation volontariste sur les 18 prochains mois

Dans un environnement économique difficile et toujours incertain, la prudence des clients et l'allongement des cycles de décision continuent de peser sur la visibilité du second semestre.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité devrait se traduire par un recul du chiffre d'affaires et une pression accrue sur la rentabilité opérationnelle.

Dans ce contexte, NEXTEDIA accélère son plan de revitalisation sur les 18 prochains mois, qui s'appuie sur une politique rigoureuse d'optimisation des coûts et sur des investissements ciblés : renforcement des expertises et développement d'offres à plus forte valeur ajoutée, durables et rentables à moyen terme.

Fort de sa solidité financière et de l'évolution de son positionnement, NEXTEDIA aborde cette période de transition avec détermination et ambition.

" Le premier semestre illustre la capacité de NEXTEDIA à améliorer sa rentabilité malgré un environnement économique difficile et peu lisible. Notre positionnement sur des marchés porteurs, tels que la cybersécurité et l'expérience client avec l'émergence de l'IA, combiné à une gestion rigoureuse de nos coûts, nous a permis d'afficher une progression de nos résultats opérationnels, en dépit d'un chiffre d'affaires en retrait. Sur les 18 prochains mois, notre cap est clair : gérer nos ressources avec discipline, revitaliser nos équipes et accélérer l'évolution de nos offres afin de recentrer le Groupe sur des activités à plus forte valeur ajoutée et sur des modèles d'affaires durables" déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuels 2025 : 18 février 2026, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 350 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr