Nexstar progresse après l'arrêt de la fusion avec Tegna par un juge américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de la société de radiodiffusion Nexstar Media NXST.O augmentent d'environ 2 % à 204,6 $

** Un juge fédéral a suspendu vendredi l'acquisition par NXST de la station de radiodiffusion rivale Tegna, en émettant une injonction préliminaire qui gèle l'opération

** NXST a déclaré qu'elle ferait appel de la décision

** L'ordonnance du tribunal interdit à Nexstar de consolider ses opérations avec Tegna, mais n'annule pas la transaction

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 1,1 % depuis le début de l'année