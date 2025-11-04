 Aller au contenu principal
Nexperia ne peut pas dire "si et quand" l'unité chinoise enverra des puces, selon une lettre adressée aux clients
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 16:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rachel More

Le fabricant de puces néerlandais Nexperia n'est pas en mesure de dire quand les livraisons depuis son site de Dongguan, en Chine, reprendront ni de garantir la qualité des expéditions, selon une lettre adressée à ses clients, alors qu'il cherche à savoir si la Chine va assouplir les contrôles à l'exportation qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

"Nous sommes en train de clarifier la portée et les implications de l'action de la Chine concernant les installations et les sous-traitants de Nexperia en Chine dès que possible", indique la lettre, datée du 3 novembre et consultée par Reuters.

Cette lettre met en lumière l'incertitude persistante quant à la date et aux modalités de reprise des livraisons de puces dont Nexperia a tant besoin, même si la Chine a déclaré qu'elle envisagerait des dérogations afin de garantir la poursuite de certaines livraisons.

Le mois dernier, le gouvernement néerlandais a pris le contrôle de Nexperia, qui appartient à la société chinoise Wingtech 600745.SS mais qui est basée aux Pays-Bas, car il craint que le propriétaire de l'entreprise ne délocalise ses activités en Chine, où la plupart des puces de Nexperia sont conditionnées.

Nexperia a déclaré que tant qu'elle n'aurait pas retrouvé "le contrôle de la chaîne d'approvisionnement" sur son site de Dongguan, elle ne pourrait pas "contrôler si et quand les produits" de ce site seraient livrés, ajoute la lettre.

Nexperia a déclaré que la lettre, qui n'a pas été rapportée précédemment, doit être comprise comme une notification formelle de force majeure qui s'ajoute à une précédente notification de force majeure datée du 22 octobre.

Nexperia a également déclaré qu'elle ne pouvait garantir la qualité et l'authenticité des puces livrées par le site de Dongguan "avec un code de semaine de 42 et après", en référence à la semaine calendaire commençant le 13 octobre.

Nexperia n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

