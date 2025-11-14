Nexperia China déclare pouvoir payer l'intégralité de son personnel malgré l'ingérence du gouvernement néerlandais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nexperia China a déclaré vendredi qu'elle restait capable de payer l'intégralité des salaires et des avantages sociaux à ses employés malgré ce qu'elle a qualifié d'ingérence "inappropriée" du gouvernement néerlandais, selon une lettre publiée sur le compte de médias sociaux chinois de l'entreprise.