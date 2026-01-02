 Aller au contenu principal
Nexity : 8 échecs sous 9E depuis le 8 décembre
02/01/2026

Nexity :aligne un 8ème échecs sous 9E depuis le 8 décembre : le titre se prépare à un 6ème test de la base du corridor de consolidation horizontal qui se situe vers 8,62E... mais l'autre façon d'analyser la situation, c'est de considérer que Nexity est également prisonnier d'un biseau 8,50/9,3E depuis le 27 octobre dernier.
Une sortie par le haut ou par le bas validerait 2 objectifs immédiats : 10,1E ou 8,50E.

