Nexity : -11% vers 9,10E
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 12:59
Le palier des 9,1E coïncide avec un ex-support testé le 23 juin dernier, mais il est difficile d'exclure un risque de retracement du plancher annuel des 8,65E de début avril (du 4 au 9).
Valeurs associées
|9,4400 EUR
|Euronext Paris
|-7,99%
