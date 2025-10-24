 Aller au contenu principal
Nexity : -11% vers 9,10E
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 12:59

La confirmation des objectifs 2025 ne fait pas oublier la chute de -20% du chiffre d'affaires et Nexity décroche de -11% vers 9,10E, ce qui efface tous les gains depuis le 11 septembre.
Le palier des 9,1E coïncide avec un ex-support testé le 23 juin dernier, mais il est difficile d'exclure un risque de retracement du plancher annuel des 8,65E de début avril (du 4 au 9).

