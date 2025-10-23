information fournie par Reuters • 23/10/2025 à 07:22

Nexans signe un accord en vue de l'acquisition d'Electro Cables Inc.

Nexans SA NEXS.PA :

* SIGNE UN ACCORD EN VUE DE L'ACQUISITION D'ELECTRO CABLES INC. RENFORÇANT SON SEGMENT PWR-CONNECT AU CANADA

* L'ACQUISITION DE 100% DU CAPITAL D'ELECTRO CABLES INC.

(Rédaction de Gdansk)