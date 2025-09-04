Nexans : rechute de -4% vers 122,7E information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 11:43









(Zonebourse.com) - Nexans qui valide la cassure du support court terme des 126E rechute de -4% vers 122,7E : le titre devrait s'en aller dans la foulée refermer le 'gap' des 120,6E du 29 juillet et glisser vers le support des 118,5E testé ce jour là.

L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 116E du 22 juillet puis l'ex-zénith des 111E du 30 juin dernier.





Valeurs associées NEXANS 126,7000 EUR Euronext Paris -1,25%