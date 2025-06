Nexans : puissant rebond sur 95,5E, +9% hebdo information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Nexans poursuit son puissant rebond sur 95,5E, et avec +5% supplémentaires (vers 107,4E, ex-zénith du 20 février), s'adjuge +9% hebdo.

Le titre s'extrait du corridor 95,5/104E et s'ouvre ainsi la route des 112,5E (zénith du 11 décembre dernier).





Valeurs associées NEXANS 107,7000 EUR Euronext Paris +5,38%