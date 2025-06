Nexans: le titre grimpe, Deutsche Bank initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - L'action Nexans grimpe ce mardi à la Bourse de Paris dans le sillage d'une note de Deutsche Bank qui a initié ce matin à l'achat son suivi de la valeur.



Vers 11h30, le titre du fabricant de câbles prend 5,2% et figure dans le peloton de tête de l'indice SBF 120 des moyennes capitalisations, qui avance au même moment de 1,5%.



L'action reste en repli de plus de 4% depuis le début de l'année.



Dans une note de recherche, le bureau d'études souligne que Nexans, tout comme son rival italien Prysmian, bénéficient d'un contexte particulièrement favorable, portée par la croissance structurelle de la demande en électricité et une dynamique de résultats solide.



Leur valorisation, que l'analyste juge raisonnable, constitue par ailleurs un soutien de poids pour leurs actions, poursuit Deutsche Bank, qui prédit un mouvement de revalorisation progressif à mesure que les deux groupes vont exécuter leurs carnets de commandes record dans le domaine du transport d'électricité à haute tension.



Les deux titres ayant été pénalisés par l'émergence de DeepSeek, puis par l'instauration des droits de douane américains, leur écart de valorisation s'est creusé par rapport au reste du secteur, ce qui constitue d'après Deutsche Bank un point d'entrée attractif au regard d'une croissance appelée à se prolonger sur plusieurs années.



Son objectif de cours sur Nexans s'établit à 131 euros.





Valeurs associées NEXANS 100,5000 EUR Euronext Paris +5,24%