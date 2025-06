Nexans: inauguration de Stella Nova en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 13:31









(CercleFinance.com) - Nexans annonce l'inauguration de Stella Nova, un centre dédié aux technologies avancées en matière d'électrification : solutions de câbles supraconducteurs, systèmes de transfert cryogéniques et machines de formage et de soudage.



Ce centre est basé à Hanovre, en Allemagne. Situé sur le Campus Panattoni de Hanovre, le nouveau site de Stella Nova accueille sur 9 000 m2 plus de 70 experts de l'ingénierie, de la recherche et de la production industrielle.



A l'occasion de cette inauguration, le Groupe a également dévoilé en première mondiale un banc d'essai qui présente les avantages des câbles supraconducteurs basse tension à courant alternatif (CABT) ou continu (CCBT) destinés à l'alimentation électrique des datacenters.



Jérôme Fournier, Directeur de l'Innovation chez Nexans a déclaré ' La supraconductivité promet des percées décisives pour satisfaire les besoins énergétiques colossaux des futurs datacenters, tout en limitant leur empreinte environnementale et en accélérant la transition énergétique. '





