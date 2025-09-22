 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nexans: Financement de €250 mlns de la BEI pour la RDI et les projets industriels
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 09:28

Le logo de Nexans est visible sur un câble F/UTP, au Rexel Expo, au centre d'exposition de la Porte de Versailles à Paris



Nexans a déclaré lundi s'être vu octroyer un financement de 250 millions d'euros par la Banque européenne d’investissement (BEI), en vue de soutenir ses programmes de recherche, développement et innovation (RDI) sur la période 2024-2029.

Outre la RDI, les projets incluent des investissements industriels, dont la création d’une nouvelle usine à Lens d’ici 2026, le renforcement des sites de Charleroi, Erembodegem et Calais et augmentation des capacités du site de Bourg-en-Bresse, selon un communiqué de Nexans.

"Le financement de 250 millions d’euros est structuré en deux contrats, dont un prêt de 190 millions d’euros assorti d’une garantie au titre du programme européen InvestEU", précise le communiqué.

Un deuxième prêt de 60 millions d’euros complète le financement, ajoute Nexans.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

