Nexans finalise l’acquisition du fabricant canadien Electro Cables Inc.

information fournie par Reuters • 17/12/2025 à 17:42

Nexans SA NEXS.PA :

* NEXANS ANNONCE LA FINALISATION DE L’ACQUISITION DU FABRICANT CANADIEN ELECTRO CABLES INC.

* L’OPÉRATION SERA ENTIÈREMENT FINANCÉE AVEC LA TRÉSORERIE DISPONIBLE DE NEXANS ET DEVRAIT ÊTRE RELUTIF SUR LE BÉNÉFICE PAR ACTION DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE

(Rédaction de Gdansk)