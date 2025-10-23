 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 228,04
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nexans confirme ses objectifs 2025, le titre s'envole de plus de 3%
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 09:54

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 5 331 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2025, en croissance organique de +5,8 % par rapport à la même période de 2024 (+6,0 % en excluant les Autres activités). La croissance organique des activités d'Électrification (PWR-Transmission, PWR-Grid et PWR-Connect) s’inscrit à +9,4 % pour les neuf premiers mois de 2025 et à +12,6 % au troisième trimestre 2025. Le chiffre d'affaires du segment PWR-Transmission s'est élevé à 1 115 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 899 millions d'euros sur la même période en 2024. La croissance organique est de +25,3 %. Au troisième trimestre 2025, cette croissance organique a atteint +33,3 %. Le chiffre d’affaires de l'activité PWR-Grid s’est élevé à 989 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 945 millions d'euros sur la même période en 2024, soit une croissance organique de +6,7 %. Au troisième trimestre 2025, la croissance organique est de +9,0 %. Le chiffre d’affaires standard du segment PWR-Connect était de 1 737 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 1 507 millions d'euros sur la même période en 2024, soit une hausse organique de +1,4 %. Au troisième trimestre 2025, la croissance organique a atteint +3,6 %. Nexans confirme ses objectifs 2025. Le groupe s'attend à un EBITDA ajusté entre 810 et 860 millions d’euros et un flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions d’euros. Suite à cette annonce, le titre progresse de 3,3% à la Bourse de Paris.

Valeurs associées

NEXANS
122,7000 EUR Euronext Paris +2,25%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank